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Haberler İspanya La Liga EL CLASICO CANLI | Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EL CLASICO CANLI | Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

La Liga'nın 35. haftasında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk mücadelesini doğrudan ilgilendiren El Clasico'da hata yapmak istemeyen Katalan ekibi, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Inter'e elenerek yara aldı. Real Madrid karşısında tekrar çıkışa geçmeyi hedefleyen Hansi Flick'in öğrencileri, Lamine Yamal ve Raphinha önderliğinde heyecan dolu karşılaşmayı kazanarak şampiyonluğa bir adım daha atmayı amaçlıyor. Bu sezon beklentilerin altında kalan Real Madrid ise Barcelona'yı mağlup ederek şampiyonluk umutlarını sürdürmeyi amaçlıyor. Carlo Ancelotti yönetiminde kötü gidişe son vermeyi amaçlayan eflatun-beyazlılarda Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Peki, Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 10:35
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EL CLASICO CANLI | Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Barcelona-Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

La Liga'nın 35. haftasında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Inter'e elenerek yara alan Katalan ekibi, El Clasico'da moral arıyor. Hansi Flick yönetiminde ligde 4 puan farkla zirvede yer alan Barcelona, Real Madrid'i mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha atmayı amaçlıyor. Lamine Yamal ve Raphinha gibi isimlerle hücum yollarında etkili olmaya çalışacak Katalan ekibi, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Carlo Ancelotti yönetiminde bu sezon beklentilerin altında kalan Real Madrid ise heyecan dolu karşılaşmada 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. El Clasico'yu kazanarak şampiyonluk umutlarını sürdürmeyi hedefleyen eflatun-beyazlılarda Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. El Clasico'da İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Peki, Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 35. haftasında oynanacak Barcelona-Real Madrid maçı 11 Mayıs Pazar günü saat 17.15'te başlayacak.

BARCELONA-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpic Lluis Companys Stadyumu'nda oynanacak Barcelona-Real Madrid maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

La Liga'nın son haftalarında şampiyonluk yarışı devam ederken, El Clasico heyecanı gündem olmayı sürdürüyor. Barcelona'nın ev sahipliği yapacağı maçta hata yapmak istemeyen Real Madrid, bu sezon yaşadığı hayal kırıklıklarının yanına bir yenisini daha eklemek istemiyor. Carlo Ancelotti yönetiminde mücadeleye hazırlanan eflatun-beyazlılarda Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak edilirken, deneyimli teknik direktörden heyecanlandıran açıklama geldi.

Ancelotti, "Rodrygo takıma döndü ve antrenmanlarda iyi çalışıyor. O da Arda Güler gibi ilk tercihimiz. İlk 11 için çok fazla seçeneğimiz yok zaten. Duran toplarda ise Arda Güler ve Modric gibi iki mükemmel oyuncuya sahibiz" ifadelerini kullandı.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Szczesny, Eric Garcia, Cubarsi, Martinez, Martin, de Jong, Pedri, Olmo, Raphinha, Lamine Yamal, Ferran

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Tchouameni, Asencio, Garcia, Valverde, Ceballos, Bellingham, Arda Güler, Vinicius, Mbappe

EL CLASICO'DA 223. RANDEVU

Tarihleri boyunca 222 defa karşı karşıya gelen Barcelona ile Real Madrid, La Liga'nın 35. haftasında 223. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 89 karşılaşmayı Katalan ekibi kazanırken, 91 mücadeleyi de Madrid temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 42 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

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