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Haberler İspanya La Liga Villarreal - Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Villarreal - Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Villarreal ile Osasuna 34. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Villarreal - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 10:33
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Villarreal - Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Villarreal - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 34. haftada Villarreal ile Osasuna mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VILLARREAL - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal - Osasuna maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 17.15'te oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

VILLARREAL - OSASUNA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Villarreal: Luiz Junior; Femenia, Foyth, L Costa, S Cardona; Pepe, Comesana, Parejo, Pedraza; Perez, Barry

Osasuna: Herrera; Areso, U Garcia, Boyomo, Herrando, Bretones; Ibanez, Torro, Oroz; Ruben Garcia, Budimir

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