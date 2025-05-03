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Haberler İspanya La Liga Real Valladolid - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Valladolid - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Real Valladolid ile Barcelona 34. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Real Valladolid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 10:41
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Real Valladolid - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Valladolid - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 34. haftada Real Valladolid ile Barcelona mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Valladolid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL VALLADOLİD - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Valladolid - Barcelona maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

REAL VALLADOLİD - BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Valladolid: Ferreira; Perez, Comert, Aidoo, Aznou; Machis, Chuky, Juric, Amallah, Moro; Sylla

Barcelona: Ter Stegen; E Garcia, Cubarsi, Araujo, Martin; Gavi, Pedri; Fati, F Lopez, Yamal; Torres

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