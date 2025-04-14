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Haberler İspanya La Liga Atletico Madrid-Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Atletico Madrid-Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Atletico Madrid ile Real Valladolid 31. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Atletico Madrid-Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025 Pazartesi 13:32
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Atletico Madrid-Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Atletico Madrid-Real Valladolid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 31. haftada Atletico Madrid ile Real Valladolid mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid-Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATLETICO MADRID-REAL VALLADOLID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atletico Madrid-Real Valladolid maçı 14 Nisan Pazartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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