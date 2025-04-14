Atletico Madrid-Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Atletico Madrid-Real Valladolid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 31. haftada Atletico Madrid ile Real Valladolid mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid-Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATLETICO MADRID-REAL VALLADOLID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atletico Madrid-Real Valladolid maçı 14 Nisan Pazartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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