Real Betis-Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Real Betis-Las Palmas maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 27. haftada Real Betis-Las Palmas mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis-Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETIS-LAS PALMAS MAÇI NE ZAMAN?

La Liga'nın 27. haftasında oynanacak Real Betis-Las Palmas maçı 9 Mart Pazar günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.