Villarreal-Espanyol maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Villarreal-Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Villarreal ile Espanyol 26. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Villarreal-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VILLARREAL-ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal-Espanyol maçı 3 Mart Pazartesi günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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