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Haberler İspanya La Liga Villarreal-Espanyol maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Villarreal-Espanyol maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da 26. haftada Villarreal ile Espanyol mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 Pazartesi 12:40 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2025 Pazartesi 12:41
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Villarreal-Espanyol maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Villarreal-Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Villarreal ile Espanyol 26. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Villarreal-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VILLARREAL-ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal-Espanyol maçı 3 Mart Pazartesi günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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