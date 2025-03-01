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Haberler İspanya La Liga Real Betis 2-1 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET) Arda Güler'li Real Madrid ağır yaralı

Real Betis 2-1 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET) Arda Güler'li Real Madrid ağır yaralı

La Liga'nın 26. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Betis'e 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 22:41
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Real Betis 2-1 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET) Arda Güler'li Real Madrid ağır yaralı

İspanya La Liga'nın 26. haftasında Real Betis ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Real Betis'e galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Cardoso ve 54. dakikada Isco (p) kaydetti. Real Madrid'in 10. dakikada Brahim Diaz ile bulduğu gol, mağlubiyete engel olamadı.

ARDA GÜLER 59'DA GİRDİ

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, yedek kulübesinde başladığı mücadelenin 59. dakikasında oyuna dahil oldu.

Real Betis bu sonuçla puanını 38'e yükseltirken, Real Madrid 54 puanda kaldı.

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