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Haberler İspanya La Liga Alaves taraftarından İsrail'e tepki! Kırmızı kart gösterdiler

Alaves taraftarından İsrail'e tepki! Kırmızı kart gösterdiler

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 25. haftasında Espanyol'u konuk eden Alaves'in binlerce taraftarı, soykırımcı İsrail'e kırmızı kart gösterdi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 14:16 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 14:40
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Alaves taraftarından İsrail'e tepki! Kırmızı kart gösterdiler

Mendizorroza Stadı'nda konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona eren maç öncesi Alavesli taraftarlar, yaptıkları koreografide Filistin bayrağı açarak ellerinde tuttukları kırmızı kartonlarla soykırımcı İsrail'e kırmızı kart göstererek tepkilerini ortaya koydu.

Binlerce İspanyol taraftar, İsrail soykırımına kırmızı kart gösterirken tribünlerin bir bölümünde tamamen kırmızı bir görüntü oluştu. Taraftarlar, tribünlerde attıkları sloganlarda İsrail'in uluslararası futbol organizasyonlardan men edilmesi çağrısında bulundu.

LaLiga'da geçen hafta da Osasuna taraftarları, Real Madrid'i konuk ettikleri maçta İsrail'e kırmızı kart göstermişti.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin sağlandığı 19 Ocak'a kadar devam eden saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 48 bin 329'a, yaralıların sayısının ise 111 bin 753'e yükseldi.

DÜNYA FUTBOLUNDA TARAFTARLARDAN "İSRAİL'E KIRMIZI KART GÖSTER" ÇAĞRISI

Dünya genelinde 30'dan fazla ülkede Filistin'e destek için protesto gösterileri düzenlemesi için çalışma yaptığını duyuran Celtic'in "Yeşil Tugay" (Green Brigade) taraftar grubu, İskoçya ile birlikte İspanya'dan Şili'ye, Türkiye'den İtalya'ya Endonezya'dan Belçika'ya birçok ülkede yapılan maçlarda tribünlerden farklı dil, ırk ve dine mensup taraftarı bir araya getirerek "İsrail'e Kırmızı Kart Göster" (Show Israel The Red Card) pankartları açılmasını sağladı.

FIFA VE UEFA'DAN ÇİFTE STANDART

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana çocuk, kadın, yaşlı demeden 48 bini aşkın Filistinli'yi katleden İsrail, ateşkese kadar geçen 15 ayda spor organizasyonlarında boy göstermeyi sürdürdü.

Sporda uluslararası çatı kuruluşları, 1 yılı aşkın süredir devam eden soykırıma rağmen İsrail takımlarına ve sporcularına yaptırım uygulamak bir yana, kınama mesajı dahi yayımlamadı. İsrailli sporcular, Filistin topraklarında sporcular öldürülürken, uluslararası turnuvalarda mücadeleye devam etti.

İsrail'in işlediği insanlık suçunu görmezden gelen sporun çatı kuruluşların, 2022 yılında Ukrayna'yı işgal eden Rusya için aldığı kararlar ise dikkati çekmişti.

UEFA, Rusya'nın Ukrayna işgalinin daha ikinci gününde, "Uluslararası toplumda, Avrupa'nın güvenliği konusunda endişeler bulunmaktadır. Ukrayna'da devam eden Rus askeri saldırısını şiddetle kınıyoruz. UEFA, olimpik ruha uygun, barış ve insan haklarına saygı gibi Avrupa'nın ortak değerleri çerçevesinde futbolu geliştirmek için çalışmaktadır." ifadelerinin yer aldığı mesaj yayımlamıştı. Aynı gün toplanan FIFA, Rusya'da uluslararası futbol maçlarının oynanmayacağını, karşılaşmalarda Rusya bayrağı ve marşının kullanılmayacağını açıklamıştı. Çatışmaların başladığı dördüncü günde ise FIFA ve UEFA, Rus kulüpleri ile milli takımlarının organizasyonlarına katılımını askıya almıştı.

Rus takımları, o günden bu yana uluslararası alanda müsabakalara katılamıyor.

UEFA ve FIFA, Rusya'ya karşı bu tutumuna karşın, İsrail konusunda deyim yerindeyse "üç maymun"u oynadı. Öyle ki FIFA, mayıs ayında kendilerine başvuran ve İsrail'in turnuvalardan men edilmesini isteyen Filistin Futbol Federasyonuna olumlu ya da olumsuz bir cevap dahi veremedi.

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