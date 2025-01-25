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Haberler İspanya La Liga Real Valladolid - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Valladolid - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Real Valladolid ile Real Madrid 21. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağı merak edilirken, lider olarak haftaya giren eflatun-beyazlılar hata yapmak istemiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Real Valladolid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 13:57 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 14:10
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Real Valladolid - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Valladolid - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 21. haftada Real Valladolid ile Real Madrid mücadele edecek. Yükselen performansıyla dikkatleri üzerine çeken eflatun-beyazlılarda Arda Güler'in ilk 11'de oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Valladolid - Real Madrid ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL VALLADOLID - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Valladolid - Real Madrid maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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