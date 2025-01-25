Real Valladolid - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Valladolid - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 21. haftada Real Valladolid ile Real Madrid mücadele edecek. Yükselen performansıyla dikkatleri üzerine çeken eflatun-beyazlılarda Arda Güler'in ilk 11'de oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Valladolid - Real Madrid ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL VALLADOLID - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Valladolid - Real Madrid maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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