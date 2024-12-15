Barcelona 0-1 Leganes (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya LaLiga'nın 17. haftasında oynanan Barcelona - Leganes maçı, büyük bir sürprize sahne oldu. Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, Barcelona beklenmedik bir şekilde 1-0'lık mağlubiyet alarak sahadan yenik ayrıldı.

Maçın başlama düdüğüyle birlikte Leganés, erken bir golle Barcelona'nın savunmasını geçmeyi başardı. 4. dakikada Sergio González'in kaydettiği golle konuk takım 1-0 öne geçti. Barcelona, maçın kalan süresinde rakibine karşılık veremeyince mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Barcelona 38 puanda kaldı ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Leganes ise 18 puana yükselerek 15. sıraya yerleşti ve küme düşme hattından uzaklaşabilmek için çok önemli bir adım atmış oldu.

LaLiga'nın 18. haftasında Barcelona evinde Atletico Madrid'e karşı zirve yarışını yakından ilgilendiren bir mücadeleye çıkacak. Leganes ise evinde Villareal'i ağırlayacak.