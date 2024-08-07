TRANSFER HABERİ: Arda Güler için 100 milyon Euro! İşte o takım
A Milli Takım'ın ve Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınında yer alan habere göre o kulüp, 19 yaşındaki futbolcu için 100 milyon Euro'luk bonservis ücretini gözden çıkardı. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
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Ancak Arda Güler transferinde dair bu kez gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.
Genç yıldız için Avrupa devinin 100 milyon Euro bonservis ücretini gözden çıkardığı öğrenildi.
Konuya dair flaş haberi ise İspanyol basını duyurdu. İşte ayrıntılar...
Defensacentral'da yer alan habere göre; Premier Lig devi Manchester United, 2025'in yaz aylarında Arda Güler'i kadrosuna katmayı hedefliyor.
Manchester United'ın, Arda Güler transferi için 100 milyon Euro'luk bütçe ayırdığı belirtildi.
İngiliz temsilcisinin, Arda Güler için acımasız bir teklif yapmayı planladığı bildirildi.
Manchester United'ın bu planının birkaç aracı vasıtasıyla Real Madrid'e ulaştığı yazıldı.
Ancak Madrid tarafının Arda'ya uzun yıllar güvenmeye devam etmek istediği vurgulandı.
Real Madrid'in, Arda için gelecek teklifleri umursamadığı ve takım projesi için Arda'nın kilit bir parça olduğu ifade edildi.
Arda Güler'in ise şu anda hayalini kurduğu Real Madrid'de başarılı olmayı düşündüğü aktarıldı.
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