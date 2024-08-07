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TRANSFER HABERİ: Arda Güler için 100 milyon Euro! İşte o takım

A Milli Takım'ın ve Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınında yer alan habere göre o kulüp, 19 yaşındaki futbolcu için 100 milyon Euro'luk bonservis ücretini gözden çıkardı. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 15:55
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Kubilay Açıkgün
TRANSFER HABERİ: Arda Güler için 100 milyon Euro! İşte o takım

Türk futbolunun altın çocuğu, Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler için 100 milyon Euro! İşte o takım

Ortaya koyduğu performansla herkesi kendine hayran bırakan 19 yaşındaki oyuncuya adeta teklif yağıyor.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler için 100 milyon Euro! İşte o takım

Real Madrid ise şu ana kadar Arda Güler için gelen tüm teklifleri tek tek reddetmişti.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler için 100 milyon Euro! İşte o takım

Ancak Arda Güler transferinde dair bu kez gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler için 100 milyon Euro! İşte o takım

Genç yıldız için Avrupa devinin 100 milyon Euro bonservis ücretini gözden çıkardığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler için 100 milyon Euro! İşte o takım

Konuya dair flaş haberi ise İspanyol basını duyurdu. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Arda Güler için 100 milyon Euro! İşte o takım

Defensacentral'da yer alan habere göre; Premier Lig devi Manchester United, 2025'in yaz aylarında Arda Güler'i kadrosuna katmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler için 100 milyon Euro! İşte o takım

Manchester United'ın, Arda Güler transferi için 100 milyon Euro'luk bütçe ayırdığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler için 100 milyon Euro! İşte o takım

İngiliz temsilcisinin, Arda Güler için acımasız bir teklif yapmayı planladığı bildirildi.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler için 100 milyon Euro! İşte o takım

Manchester United'ın bu planının birkaç aracı vasıtasıyla Real Madrid'e ulaştığı yazıldı.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler için 100 milyon Euro! İşte o takım

Ancak Madrid tarafının Arda'ya uzun yıllar güvenmeye devam etmek istediği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler için 100 milyon Euro! İşte o takım

Real Madrid'in, Arda için gelecek teklifleri umursamadığı ve takım projesi için Arda'nın kilit bir parça olduğu ifade edildi.

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