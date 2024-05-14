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Real Madrid 5-0 Alaves (MAÇ SONUCU ÖZET) Arda Güler gollerine devam ediyor!

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid sahasında Alaves ile karşı karşıya geldi. Şampiyonluğunu ilan eden başkent ekibi rakibini 5-0'lık skorla mağlup ederken milli yıldızımız Arda Güler bu karşılaşmada da ağları havalandırdı. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 00:27 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 00:35
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Real Madrid 5-0 Alaves (MAÇ SONUCU ÖZET) Arda Güler gollerine devam ediyor!

İspanya La Liga'da 36. hafta mücadelesinde Real Madrid ile Deportivo Alaves Estadio Santiago Bernabéu'da karşı karşıya geldi.

Eflatun-beyazlılar rakibini 5-0 mağlup etti.

Maçta Real Madrid'in gollerini, 10. dakikada Jude Bellingham, 27. dakikada Vinicius Junior, 45+1'de Federico Valverde, 70. dakikada Vinicus Junior ve 81. dakikada Arda Güler kaydetti.

Carlo Ancelotti'nin öğrencileri bu galibiyetle La Liga'da 93 puna yükseldi.

Deportivo Alaves ise 42 puanda kaldı.

ARDA GÜLER BU MAÇI DA BOŞ GEÇMEDİ!

Real Madrid formasıyla son olarak Granada maçında gol atarak eflatun-beyazlılarda 3. golünü kaydeden genç yetenek Arda Güler, Deportivo Alaves karşısında da boş geçmedi ve Real Madrid formasıyla 4. golünü kaydetti.

ANCELOTTI'NİN TEPKİSİ EKRANLARA YANSIDI!

Arda'nın golü sonrası Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin saha kenarında gülerek verdiği tepki de ekranlara yansıdı. Tecrübeli teknik adamın Arda'nın golünden oldukça memnun olduğu dikkatlerden kaçmadı.

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