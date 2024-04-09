Ancelotti idmanı durdurdu! Arda Güler...
Son dakika spor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile karşılaşacak Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin, idmanı durdurarak Arda Güler'den övgüyle söz ettiği belirtildi. İşte detaylar...
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Haberde şu ifadelere yer verildi: "İdmanda bir atakta Luka Modric orta sahayı topla birlikte geçti ve topu Arda'ya aktardı.
Türk orta saha oyuncusu ise sol ayağıyla Joselu'nun istediği gibi gol atması için harika bir asist yaptı. Bu organize hücum, idmanda bulunan herkes tarafından alkışlandı."
'İŞİMİ ZORLAŞTIRIYOR!'
İtalyan teknik adam "Bu çocuklar işimi, kadro yapmamı çok zorlaştırıyor! dedi. İtalyan teknik adamın, yedek kulübesindeki oyuncuları nasıl kullanacağı konusunda hâlâ bazı şüpheleri var."
8 KİLO ALDI
Diario AS'ta geçtiğimiz günlerde yapılan analizde, Arda Güler'in fiziksel gelişimi konuşuldu. Süper solağın 8 kilo aldığı iddia edildi ve bu gelişim takdirle karşılandı.
Cadena Ser'de daha önce yer alan haberde ise Arda Güler'in, takımda süre alamadığı için bazı disiplinsiz davranışlarda bulunduğu iddia edildi. Real Madrid yönetiminin, yıldız futbolcuyu bazı davranışlarında frenlemek zorunda kaldığı gelen bilgiler arasında.
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