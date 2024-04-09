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Ancelotti idmanı durdurdu! Arda Güler...

Son dakika spor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile karşılaşacak Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin, idmanı durdurarak Arda Güler'den övgüyle söz ettiği belirtildi. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2024 Salı 09:44
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Ancelotti idmanı durdurdu! Arda Güler...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid, son şampiyon Manchester City'yi konuk edecek. Santiago Bernabeu'daki karşılaşma nefesleri kesecek.

Ancelotti idmanı durdurdu! Arda Güler...

Milli oyuncumuz Arda Güler, eflatun-beyazlıların İngiliz temsilcisiyle oynayacağı ilk maçın kadrosuna alındı.

Ancelotti idmanı durdurdu! Arda Güler...

ANCELOTTI İDMANDA ARDA'YLA KONUŞTU

Milliyet'in Defensa Central'den aktardığı habere göre Manchester City maçı öncesi gerçekleşen idmanda Carlo Ancelotti, antrenmanı durdurup Arda Güler ve Luka Modric ile konuştu.

Ancelotti idmanı durdurdu! Arda Güler...

Haberde şu ifadelere yer verildi: "İdmanda bir atakta Luka Modric orta sahayı topla birlikte geçti ve topu Arda'ya aktardı.

Ancelotti idmanı durdurdu! Arda Güler...

Türk orta saha oyuncusu ise sol ayağıyla Joselu'nun istediği gibi gol atması için harika bir asist yaptı. Bu organize hücum, idmanda bulunan herkes tarafından alkışlandı."

Ancelotti idmanı durdurdu! Arda Güler...

'İŞİMİ ZORLAŞTIRIYOR!'

İtalyan teknik adam "Bu çocuklar işimi, kadro yapmamı çok zorlaştırıyor! dedi. İtalyan teknik adamın, yedek kulübesindeki oyuncuları nasıl kullanacağı konusunda hâlâ bazı şüpheleri var."

Ancelotti idmanı durdurdu! Arda Güler...

8 KİLO ALDI

Diario AS'ta geçtiğimiz günlerde yapılan analizde, Arda Güler'in fiziksel gelişimi konuşuldu. Süper solağın 8 kilo aldığı iddia edildi ve bu gelişim takdirle karşılandı.

Ancelotti idmanı durdurdu! Arda Güler...

Cadena Ser'de daha önce yer alan haberde ise Arda Güler'in, takımda süre alamadığı için bazı disiplinsiz davranışlarda bulunduğu iddia edildi. Real Madrid yönetiminin, yıldız futbolcuyu bazı davranışlarında frenlemek zorunda kaldığı gelen bilgiler arasında.

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