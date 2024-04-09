Ancelotti idmanı durdurdu! Arda Güler...

Haberde şu ifadelere yer verildi: "İdmanda bir atakta Luka Modric orta sahayı topla birlikte geçti ve topu Arda'ya aktardı.

Türk orta saha oyuncusu ise sol ayağıyla Joselu'nun istediği gibi gol atması için harika bir asist yaptı. Bu organize hücum, idmanda bulunan herkes tarafından alkışlandı."