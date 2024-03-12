Celta Vigo'da Rafa Benitez ile yollar ayrıldı

Celta Vigo, Arda Güler'in gol attığı 4-0'lık Real Madrid yenilgisinin ardından teknik direktör Rafa Benitez ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Celta Vigo'da Rafael Benitez dönemi sona erdi.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada deneyimli antrenörle yolların ayrıldığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Benitez ve antrenör ekibi, kulüp tarafından beklenen sonuçları elde edemediği sekiz aylık adanmışlık ve tam bağlılığın ardından Celta'dan ayrıldı. Kulüp, Benitez ve yardımcılarına geldikleri günden bu yana gösterdikleri tutku, dürüstlük ve profesyonellik ile yorulmak bilmeden yapıtıkları çalışmalar için en içten şükranlarını sunar. Celta, ayrıca kendilerine gelecekte iyi şanslar ve başarılar diler." denildi.

Benitez, bu sezon başında Celta Vigo'yla anlaşmaya varmıştı.

REAL MADRID'E FARKLI YENİLGİ

İspanya LaLiga'nın 28. haftasında oynanan mücadelede Celta Vigo, Real Madrid'e farklı mağlup oldu.

İlk yarısını 1-0 geride tamamladığı maçı 4-0 kaybeden Celta Vigo, son 5 maçında 3 yenilgisini aldı.

28 haftası geride kalan ligde Celta Vigo topladığı 24 puanla küme düşme hattının 1 puan üzerinde yer alıyor.