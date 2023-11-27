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Jude Bellingham Real Madrid'de Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı!

Son dakika spor haberleri... İspanyol devi Real Madrid'in sezona harika bir başlangıç yapan yıldızı Jude Bellingham, elde ettiği istatistikle takımın eski süperstarı Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 11:43
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Jude Bellingham Real Madrid'de Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı!

Son olarak Real Madrid'in ligde Cadiz'i yendiği maçta golünü atan Jude Bellingham, takımın eski yıldızı Cristiano Ronaldo'yu geçmeyi başardı.

Sezon başında Borussia Dortmund'dan transfer edilen İngiliz futbolcu, eflatun-beyazlı formayla çıktığı ilk 15 maçta 14 gole imzasını attı. Bellingham, Madrid ekibinde ilk 15 maçta 13 atan Ronaldo'yu geride bıraktı.

Takımın en golcü ikinci ismi olan ve kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Fransız yıldız Karim Benzema ise Real Madrid'de çıktığı ilk 15 karşılaşmada 5 gol atmıştı.

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