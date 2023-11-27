Jude Bellingham Real Madrid'de Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı!

Son olarak Real Madrid'in ligde Cadiz'i yendiği maçta golünü atan Jude Bellingham, takımın eski yıldızı Cristiano Ronaldo'yu geçmeyi başardı.

Sezon başında Borussia Dortmund'dan transfer edilen İngiliz futbolcu, eflatun-beyazlı formayla çıktığı ilk 15 maçta 14 gole imzasını attı. Bellingham, Madrid ekibinde ilk 15 maçta 13 atan Ronaldo'yu geride bıraktı.

Takımın en golcü ikinci ismi olan ve kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Fransız yıldız Karim Benzema ise Real Madrid'de çıktığı ilk 15 karşılaşmada 5 gol atmıştı.