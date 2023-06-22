İlkay Barça'da

Kontratı sona eren İlkay Gündoğan'ın geleceğiyle ilgili vereceği karar merak ediliyordu. Sezonun son 3 ayında oynadığı inanılmaz futbolla Manchester City'nin hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşmasında 1 numaralı pay sahibi olan İlkay Gündoğan'ın yeni rotası belli oldu. 32 yaşındaki futbolcu, Premier Lig devinin kontrat uzatma teklifini kabul etmemişti. İlkay'a Arabistan'dan da güçlü öneriler olmasına rağmen o Barcelona'yı seçti.

XAVİ ÖZEL GÖRÜŞMÜŞTÜ

Relevo, İlkay Gündoğan'ın Barcelona için sağlık testlerinden geçtiğini duyurdu. Balıkesirli futbolcu, Katalan deviyle 2+1 yıllık sözleşmeyi kısa süre içinde imzalayacak. Barcelona'nın teknik direktörü Xavi, yönetimden İlkay Gündoğan transferinde ısrarcı olmalarını istemişti. Başarılı oyuncuyla tranfseri öncesinde birkaç kez görüşerek kulüp planlarını ve İlkay'ın buradaki rolünü anlatmıştı. Xavi'nin sözlerine ikna olan İlkay Gündoğan kariyerinde önemli bir maceraya atılıyor.