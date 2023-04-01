Cadiz - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Cadiz - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 27. haftada Cadiz ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cadiz - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CADİZ - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cadiz - Sevilla maçı 1 Nisan Cumartesi günü saat 19:30'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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