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Radamel Falcao Meksika yolcusu!

Son dakika spor haberleri... Bir dönem Galatasaray forması da giyen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun Meksika ekibi Cruz Azul'e transfer olacağı iddia edildi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 16:46
Radamel Falcao Meksika yolcusu!

Rayo Vallecano forması giyen Radamel Falcao, Meksika'ya transfer olmaya hazırlanıyor. İspanyol basınında yer alan habere göre, Cruz Azul, Falcao'yu kadrosuna katmak konusunda oldukça ısrarcı.

Meksika ekibinin, yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği ve transfer için son birkaç adımın kaldığı belirtildi.

Bu sezon Rayo Vallecano'da geri plana düşen Kolombiyalı golcü sadece 4 maça ilk 11'de başlayabildi. Toplamda ise 18 maçta süre alan Falcao, 2 kez fileleri havalandırdı.

Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United, Chelsea gibi Avrupa'nın önemli ekiplerinde oynayan Falcao, 2019-2021 yılları arasında ise ülkemizde Galatasaray formasını terletmişti.

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