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Barcelona'nın İspanyol stoperi Gerard Pique son maçında kırmızı kart gördü

La Liga'nın 14. haftasında Barcelona, deplasmanda Osasuna ile kozlarını paylaştı. Geçtiğimiz günlerde futbolu bırakma kararı aldığını açıklayan Gerard Pique'nin zorlu maçın son bölümünde oyuna girmeyi planlıyordu. Ancak 35 yaşındaki oyuncu uzun yıllar unutulmayacak bir şekilde futbolu bıraktı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 09:30
Barcelona'nın İspanyol stoperi Gerard Pique son maçında kırmızı kart gördü

Profesyonel futbolcu kariyerini sonlandırdığı geçen hafta açıklayan 35 yaşındaki Gerard Pique, Barcelona formasıyla son kez kadroda yer aldığı ve yedek oturduğu maçın devre arasında hakeme itirazından dolayı kırmızı kart gördü.

Pique ilk yarı bittikten sonra takımların soyunma odasına gittiği sırada hakemle arasındaki diyaloğun ardından gördüğü kırmızı kartla, Barcelona tarihinde Pep Guardiola ve Hristo Stoichkov ile birlikte toplamda 8'er kezle kulüp tarihinde en çok kırmızı kart gören futbolculardan biri oldu.

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