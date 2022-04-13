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Fransa Başkanlık Seçimleri'nde Karim Benzema sürprizi! Oy verdiler

İspanya La Liga devi Real Madrid forması giyen dünyaca ünlü golcü Karim Benzema, Fransa'da gündemin 1 numaralı konusu oldu ancak bu kez attığı gollerle değil. Fransa Başkanlık Seçimi'nde bir vatandaş, oyunu Karim Benzema'ya verdi. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 09:38
Fransa Başkanlık Seçimleri'nde Karim Benzema sürprizi! Oy verdiler

Real Madrid'le çok başarılı bir sezon geçiren, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle sezona damga vuran Karim Benzema, Fransa'da oldukça popüler.

Bu sevgi Fransa'da yapılan 2022 cumhurbaşkanlığı seçimine de yansıdı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir kişi oyunu Karim Benzema'ya verdi.

12 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminde bir vatandaş oyunu Karim Benzema'dan yana kullandı.

Fransız vatandaş Karim Benzema'nın adının yazılı olduğu kağıdı oy pusulası zarfının içine koydu ve görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

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