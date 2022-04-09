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Mallorca - Atletico Madrid 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Vedat Muriqi 3 puanı getirdi

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Mallorca sahasında Atletico Madrid'i ağırladı. Mücadeleyi 1-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Mallorca'ya galibiyeti getiren golü Vedat Muriqi kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 20:00
Mallorca - Atletico Madrid 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Vedat Muriqi 3 puanı getirdi

Mallorca ile Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 31. haftasında kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Mallorca, 3 puanı hanesine yazdırdı. Mallorca'ya galibiyeti getiren tek golü 67. dakikada penaltıdan Vedat Muriqi kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Mallorca, ligde 7 maç sonra kazandı ve puanını 29'a yükseltti. Atletico Madrid ise ligde 6 maç sonra kaybetti ve 57 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Mallorca, Elche deplasmanına gidecek. Atletico Madrid, sahasında Espanyol'u ağırlayacak.

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