Mallorca - Atletico Madrid 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Vedat Muriqi 3 puanı getirdi

Mallorca ile Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 31. haftasında kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Mallorca, 3 puanı hanesine yazdırdı. Mallorca'ya galibiyeti getiren tek golü 67. dakikada penaltıdan Vedat Muriqi kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Mallorca, ligde 7 maç sonra kazandı ve puanını 29'a yükseltti. Atletico Madrid ise ligde 6 maç sonra kaybetti ve 57 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Mallorca, Elche deplasmanına gidecek. Atletico Madrid, sahasında Espanyol'u ağırlayacak.