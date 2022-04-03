Barcelona - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Barcelona - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Barcelona ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Sevilla maçı 3 Nisan Pazar günü saat 22:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

BARCELONA - SEVILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Pique, E Garcia, Alba; F de Jong, Busquets, Pedri; Dembele, Aubameyang, F Torres

Sevilla: Dmitrovic; Navas, Kounde, Carlos, Augustinsson; Jordan, Rakitic; Ocampos, Munir, Martial; En-Nesyri