Haberler İspanya La Liga Real Madrid Deportivo Alaves: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 11. hafta maçında ile karşı karşıya geldi. 'da oynanan karşılaşma konuk takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Real Madrid bu sezonki 3. yenilgisini almış oldu.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 01:06
Real Madrid Deportivo Alaves: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da heyecan 11. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Günün önemli maçında sahasında ile karşı karşıya geldi.

'da oynanan karşılaşmada Alaves saadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Deportivo Alaves'e galibiyeti getiren goller 5. dakikada Lucas Perez (pen.) ve 49. dakikada Joselu'dan geldi.

Real Madrid'in tek sayısını ise 86. dakikada Carlos Casemiro kaydetti. Bu sonuçla Alaves puanını 13'e çıkardı Real Madrid ise 17 puanda kaldı.

10 MAÇTA 3. MAĞLUBİYET

Geçtiğimiz sezon 87 puanla şampiyon olan Real Madrid bu yıl çıktığı 10 karşılaşmada 3. yenilgisini aldı. 1 maçı eksik olan eflatun beyazlılar Cadiz ve 'nın ardından Deportivo Aleves'e de boyun eğdi.

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