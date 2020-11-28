Real Madrid Deportivo Alaves: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'da heyecan 11. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Günün önemli maçında Real Madrid sahasında Deportivo Alaves ile karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada Alaves saadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Deportivo Alaves'e galibiyeti getiren goller 5. dakikada Lucas Perez (pen.) ve 49. dakikada Joselu'dan geldi.

Real Madrid'in tek sayısını ise 86. dakikada Carlos Casemiro kaydetti. Bu sonuçla Alaves puanını 13'e çıkardı Real Madrid ise 17 puanda kaldı.

10 MAÇTA 3. MAĞLUBİYET

Geçtiğimiz sezon 87 puanla şampiyon olan Real Madrid bu yıl çıktığı 10 karşılaşmada 3. yenilgisini aldı. 1 maçı eksik olan eflatun beyazlılar Cadiz ve Valencia'nın ardından Deportivo Aleves'e de boyun eğdi.

