Haberler İspanya La Liga Atletico Madrid Barcelona: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya 10. hafta maçında sahasında 'yı konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleden 1-0 galip ayrılarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 01:17
Atletico Madrid Barcelona: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 10. hafta maçında ile karşı karşıya geldi. Wanda Metropolitano'da oynanan karşılaşmayı Atletico Madrid 1-0 kazanarak maç eksiğiyle zirveye yükseldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ermek üzereyken 45+3. dakikada Atletico Madrid'i öne geçirmeyi başardı. İkinci yarıda Barcelona oyuna ortak olmak istede de bu isteğinde başarılı olamadı. Dakikalar 62'yi gösterdiğinde deneyimli savunmacı Pique ciddi bir sakatlık geçirerek maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Atletico Madrid sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Barcelona bu sezon 2. kez bir maçta gol atamadı. Bu sonucun ardından Atletico Madrid maç eksiği ile 20 puana ulaşarak liderliğe yükseldi. Barcelona ise istikrarsız tutumunu sürdürerek 11 puanda kaldı.

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