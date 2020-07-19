Sevilla-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde Sevilla ile Valencia karşı karşıya gelecek. Maç öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Sevilla'da Sébastien Corchia ve Éver Banega bu akşam Valencia karşısında oynayamayacak. Valencia'da ise Cristiano Piccini, Rodrigo Moreno, Mouctar Diakhaby ve Jaume Costa oynayamayacak.

SEVILLA-VALENCIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sevilla-Valencia maçı bu akşam saat 22:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.