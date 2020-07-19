Sevilla-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sevilla-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 38. haftasında , evinde 'yı ağırlayacak. Maçın 11'leri, yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sevilla-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Sevilla'da Sébastien Corchia ve Éver Banega bu akşam Valencia karşısında oynayamayacak. Valencia'da ise Cristiano Piccini, Rodrigo Moreno, Mouctar Diakhaby ve Jaume Costa oynayamayacak.

SEVILLA-VALENCIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sevilla-Valencia maçı bu akşam saat 22:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

  1. 19.07.2020
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