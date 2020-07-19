İspanya La Liga'nın 38. haftasında Sevilla, evinde Valencia'yı ağırlayacak. Maçın 11'leri, yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sevilla-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde Sevilla ile Valencia karşı karşıya gelecek. Maç öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Sevilla'da Sébastien Corchia ve Éver Banega bu akşam Valencia karşısında oynayamayacak. Valencia'da ise Cristiano Piccini, Rodrigo Moreno, Mouctar Diakhaby ve Jaume Costa oynayamayacak.
SEVILLA-VALENCIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Sevilla-Valencia maçı bu akşam saat 22:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
- 19.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sevilla-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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