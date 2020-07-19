Leganes 2-2 Real Madrid | MAÇ SONUCU - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler İspanya La Liga Real Madrid Leganes'i 2. lige yolladı!

2-2 | MAÇ SONUCU

Leganes 2-2 Real Madrid | MAÇ SONUCU

'da 34. şampiyonluğunu geçtiğimiz günlerde ilan eden , sezonun kapanış maçında konuk olduğu 'le 2-2 berabere kaldı. Leganes bu sonuçla ligi 18. sırada tamamlayıp küme düştü.

'nın 38. ve son haftasında ile karşı karşıya geldi. Şampiyonluğu geçtiğimiz günlerde garantileyen Real Madrid, düşme hattındaki rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Ev sahibinin gollerini 45'te Gil ve 78'de Assale kaydederken, eflatun-beyazlıların golleri 9'da Ramos ve 52'de Asensio'dan geldi.

Şampiyon Real Madrid bu sonuçla ligi 87 puanla tamamlarken, 18. sıradaki Leganes ise 36 puanla lige veda etti.

  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 20.07.2020 00:39
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