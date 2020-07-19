Leganes 2-2 Real Madrid | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 38. ve son haftasında Leganes ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Şampiyonluğu geçtiğimiz günlerde garantileyen Real Madrid, düşme hattındaki rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Ev sahibinin gollerini 45'te Gil ve 78'de Assale kaydederken, eflatun-beyazlıların golleri 9'da Ramos ve 52'de Asensio'dan geldi.

Şampiyon Real Madrid bu sonuçla ligi 87 puanla tamamlarken, 18. sıradaki Leganes ise 36 puanla lige veda etti.