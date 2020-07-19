Leganes 2-2 Real Madrid | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'da 34. şampiyonluğunu geçtiğimiz günlerde ilan eden Real Madrid, sezonun kapanış maçında konuk olduğu Leganes'le 2-2 berabere kaldı. Leganes bu sonuçla ligi 18. sırada tamamlayıp küme düştü.
İspanya La Liga'nın 38. ve son haftasında Leganes ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Şampiyonluğu geçtiğimiz günlerde garantileyen Real Madrid, düşme hattındaki rakibiyle 2-2 berabere kaldı.
Ev sahibinin gollerini 45'te Gil ve 78'de Assale kaydederken, eflatun-beyazlıların golleri 9'da Ramos ve 52'de Asensio'dan geldi.
Şampiyon Real Madrid bu sonuçla ligi 87 puanla tamamlarken, 18. sıradaki Leganes ise 36 puanla lige veda etti.
- 19.07.2020
- Güncelleme: 20.07.2020 00:39
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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