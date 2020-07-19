Granada 4-0 Athletic Bilbao | MAÇ SONUCU - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga Soldado'lu Granada Avrupa Ligi biletini kaptı!

4-0 | MAÇ SONUCU

Granada 4-0 Athletic Bilbao | MAÇ SONUCU

'nın 38. haftasında 'yu 4-0 mağlup eden , ligi 7. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi Ön Elemeleri'ne katılmaya hak kazandı.

'nın 38. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Estadio Nueva Los Carmenes'te oynanan karşılaşmayı Granada 4-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Soldado, Puertas, Fernandez ve Montoro kaydetti.

Bu skorun ardından 56 puan ile 7. sırada yer alan Granada Avrupa Ligi Ön Elemeleri'ne katılım hakkı kazandı.

51 puanı bulunan Athletic Bilbao ise sezonu 11. sırada tamamladı.

  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 20.07.2020 00:53
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Granada 4-0 Athletic Bilbao | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA