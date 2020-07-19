Granada 4-0 Athletic Bilbao | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 38. haftasında Athletic Bilbao'yu 4-0 mağlup eden Granada, ligi 7. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi Ön Elemeleri'ne katılmaya hak kazandı.
İspanya La Liga'nın 38. haftasında Granada ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi.
Estadio Nueva Los Carmenes'te oynanan karşılaşmayı Granada 4-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Soldado, Puertas, Fernandez ve Montoro kaydetti.
Bu skorun ardından 56 puan ile 7. sırada yer alan Granada Avrupa Ligi Ön Elemeleri'ne katılım hakkı kazandı.
51 puanı bulunan Athletic Bilbao ise sezonu 11. sırada tamamladı.
- 19.07.2020
- Güncelleme: 20.07.2020 00:53
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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