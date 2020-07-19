Levante-Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Levante-Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 38. haftasında , evinde 'yi ağırlayacak. Maçın 11'leri, yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Levante-Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Levante'de Iván López ve Jorge Miramón bu akşam oynayamayacak. Getafe'de ise Allan-Roméo Nyom ve Xabier Etxeita kırmızı kart cezaları sebebiyle maçta forma giyemeyecek.

LEVANTE-GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Levante-Getafe maçı saat 22:00'da başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 19.07.2020 21:10
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