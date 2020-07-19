İspanya La Liga'nın 38. haftasında Levante, evinde Getafe'yi ağırlayacak. Maçın 11'leri, yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Levante-Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde Levante ile Getafe karşı karşıya gelecek. Maç öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Levante'de Iván López ve Jorge Miramón bu akşam oynayamayacak. Getafe'de ise Allan-Roméo Nyom ve Xabier Etxeita kırmızı kart cezaları sebebiyle maçta forma giyemeyecek.
LEVANTE-GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Levante-Getafe maçı saat 22:00'da başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
- 19.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 21:10
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Levante-Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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