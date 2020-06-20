Athletic Bilbao-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Athletic Bilbao ile düşme hattına daha yakın olan Real Betis La Liga'nın 30. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Athletic Bilbao sahasında rakiplerinin zorlandığı bir takım. Real Betis'in de tek bir amacı bulunuyor. Athletic Bilbao'yu yenerek bu maçtan 3 puan almak. Peki, Athletic Bilbao-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası yeniden başlayan ligler arasında İspanya La Liga da yer alıyor. La Liga'da Athletic Bilbao kendi sahasında Real Betis'i ağırlıyor. Kendi evinde oldukça zor kaybeden Athletic Bilbao ligin ortala sıralarında yer alıyor. Javi Garcia ve Sidnei gibi yıldızlardan mahrum olacak olan Real Betis'in en güvendiği isim yıldız forveti Nabil Fekir olacak.
ATHLETIC BILBAO-REAL BETIS MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Athletic Bilbao-Real Betis maçı 18:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
- 20.06.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Athletic Bilbao-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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