Athletic Bilbao-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Athletic Bilbao-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ile düşme hattına daha yakın olan 'nın 30. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Athletic Bilbao sahasında rakiplerinin zorlandığı bir takım. Real Betis'in de tek bir amacı bulunuyor. Athletic Bilbao'yu yenerek bu maçtan 3 puan almak. Peki, Athletic Bilbao-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası yeniden başlayan ligler arasında İspanya da yer alıyor. La Liga'da kendi sahasında 'i ağırlıyor. Kendi evinde oldukça zor kaybeden Athletic Bilbao ligin ortala sıralarında yer alıyor. Javi Garcia ve Sidnei gibi yıldızlardan mahrum olacak olan Real Betis'in en güvendiği isim yıldız forveti Nabil Fekir olacak.

ATHLETIC BILBAO-REAL BETIS MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Athletic Bilbao-Real Betis maçı 18:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

  1. 20.06.2020
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