Ferdi'li Brighton geriden gelerek kazandı!

İngiltere Premier Lig'de haftanın heyecan dolu karşılaşmalarından biri Amex Stadyumu'nda oynandı. Brighton Hove & Albion, konuk ettiği Brentford karşısında 29. dakikada Igor Thiago'nun penaltı golüyle 1-0 geriye düştü.

İkinci yarıda baskısını artıran ev sahibi ekip, aradığı golü 71. dakikada Danny Welbeck ile buldu ve skor 1-1'e geldi. Maçın kader anı ise 84. dakikada yaşandı. Genç yetenek Jack Hinshelwood, ceza sahasında bulduğu fırsatı iyi değerlendirerek Brighton'a galibiyeti getiren golü kaydetti.

Brentford, 90+4. dakikada Igor Thiago ile ikinci kez penaltı şansı yakalasa da Brezilyalı golcü bu kez ağları bulamadı ve Brighton sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Mücadelede ilk 11'de görev yapan Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika boyunca ortaya koyduğu mücadeleci oyunuyla dikkat çekti.

Bu sonuçla son 3 maçta 7 puan toplayan Brighton puanını 19'a yükselterek üst sıralara doğru tırmandı. Brentford ise 16 puanda kaldı.

Brighton gelecek hafta Nottingham Forest deplasmanına çıkacak, Brentford ise sahasında Burnley'i ağırlayacak.