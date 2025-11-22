CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Ferdi'li Brighton geriden gelerek kazandı!

Ferdi'li Brighton geriden gelerek kazandı!

Premier Lig’in 12. haftasında Brighton, geriye düştüğü maçta Brentford’u 2-1 mağlup ederek önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı. Milli yıldız Ferdi Kadıoğlu mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 20:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ferdi'li Brighton geriden gelerek kazandı!

İngiltere Premier Lig'de haftanın heyecan dolu karşılaşmalarından biri Amex Stadyumu'nda oynandı. Brighton Hove & Albion, konuk ettiği Brentford karşısında 29. dakikada Igor Thiago'nun penaltı golüyle 1-0 geriye düştü.

İkinci yarıda baskısını artıran ev sahibi ekip, aradığı golü 71. dakikada Danny Welbeck ile buldu ve skor 1-1'e geldi. Maçın kader anı ise 84. dakikada yaşandı. Genç yetenek Jack Hinshelwood, ceza sahasında bulduğu fırsatı iyi değerlendirerek Brighton'a galibiyeti getiren golü kaydetti.

Brentford, 90+4. dakikada Igor Thiago ile ikinci kez penaltı şansı yakalasa da Brezilyalı golcü bu kez ağları bulamadı ve Brighton sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Mücadelede ilk 11'de görev yapan Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika boyunca ortaya koyduğu mücadeleci oyunuyla dikkat çekti.

Bu sonuçla son 3 maçta 7 puan toplayan Brighton puanını 19'a yükselterek üst sıralara doğru tırmandı. Brentford ise 16 puanda kaldı.

Brighton gelecek hafta Nottingham Forest deplasmanına çıkacak, Brentford ise sahasında Burnley'i ağırlayacak.

REKLAM - D&R
Buruk'tan maç öncesi sakatlık açıklaması! "Bize sürpriz oldu"
DİĞER
Fenerbahçe’de 35 milyon euroluk pişmanlık! Sadettin Saran’ı düşündüren gelişme...
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi 2. Oturumunda konuştu
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı!
F.Bahçe'ye transfer şoku! Plan alt üst oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan maç öncesi sakatlık açıklaması! "Bize sürpriz oldu" Buruk'tan maç öncesi sakatlık açıklaması! "Bize sürpriz oldu" 19:33
Dortmund ve Stuttgart’tan gol düellosu! Dortmund ve Stuttgart’tan gol düellosu! 19:33
8 gollü maçta kazanan Bayern Münih! 8 gollü maçta kazanan Bayern Münih! 19:27
Beşiktaş Samsunspor maçına hazır! Beşiktaş Samsunspor maçına hazır! 19:13
İstanbul derbisinde kazanan yok! İstanbul derbisinde kazanan yok! 18:58
Djalovic: Mücadeleye devam edeceğiz Djalovic: Mücadeleye devam edeceğiz 18:52
Daha Eski
G.Saray Yuanyuan'ı transfer etti G.Saray Yuanyuan'ı transfer etti 18:39
G.Saray maçı öncesi Union SG’de şok sakatlık! G.Saray maçı öncesi Union SG’de şok sakatlık! 18:31
Boluspor evinde farklı kazandı! Boluspor evinde farklı kazandı! 17:58
Fırtına'nın Başakşehir mesaisi sürüyor! Fırtına'nın Başakşehir mesaisi sürüyor! 17:44
Barcelona Camp Nou'ya dönüyor! Barcelona Camp Nou'ya dönüyor! 17:43
Chelsea Burnley engelini geçti! Chelsea Burnley engelini geçti! 17:39