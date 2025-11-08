CANLI SKOR ANA SAYFA
Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda?

Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 11. hafta açılış maçında Tottenham, Manchester United'i konuk ediyor. 17 puanla 6. sırada bulunan ev sahibi ekip, bu maçta alacağı 3 puanla 2. sıraya sıçramayı hedefliyor. Chelsea karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetin ardından Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'ı 4-0 mağlup eden ev sahibi, mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Manchester United ise 17 puanla 8. sırada yer alıyor. 3 maçlık galibiyet serisini Nottingham Forrest beraberliğiyle noktalayan konuk takım, yeni seri peşinde. Peki Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 11:34
Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda?

Tottenham - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Tottenham, Premier Lig'in 11. haftasında Manchester United ile kozlarını paylaşacak. Ligde 8. sıraya kadar gerileyen Thomas Frank'ın ekibi, bu sezon aldığı 3 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 6. sıraya yerleşti. Manchester United ise 4 maçtır yenilmezlik serisini sürdürüyor. İki takım, geçen sezonun Mayıs ayında oynanan Avrupa Ligi finalinden bu yana ilk kez karşı karşıya gelecek. Peki Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham - Manchester United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tottenham - Manchester United maçı, 8 Kasım Cumartesi günü oynananacak. Tottenham Hotspur Stadium'daki karşılaşma, Türkiye saati ile 15.30'da başlayacak.

Tottenham - Manchester United MAÇI HANGİ KANALDA?

Tottenham - Manchester United maçı, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Tottenham - Manchester United MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Bentancur, Palhinha, Sarr; Kudus, Richarlison, Simons

Manchester United:Lammenler; Yoro, De Ligt, Shaw; Amad, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Cunha; Sesko

