Chelsea - Sunderland MAÇI İZLE | Chelsea - Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere Premier Lig

Premier Lig'de heyecan dolu zirve yarışı devam ediyor. 9. haftada Chelsea, Stamford Bridge'de Sunderland'ı konuk edecek. 14 puan +7 averajla 5. sırada bulunan ve oynadığı son 4 maçtan galibiyet alan ev sahibi ekip, ligde deplasmandaki 3. galibiyeti için yarışacak. Sunderland ise 14 puan +3 averajla 7. sırada bulunuyor. Averaj farkıyla önünde bulunan Chelsea ve Tottenham'ı aşağı itip ilk sıraya yerleşmek isteyen konuk ekibin hedefi mutlak galibiyet. Peki Chelsea - Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 11:03
Chelsea - Sunderland maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Chelsea, İngiltere'nin en üst liginin 9. haftasında Sunderland'ı ağırlıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Ajax'ı 5-1 devirerek moral depolayan ev sahibi, ligde 5. sırada yer alıyor. Evinde oynadığı 3 lig maçından 2'sinden 3 puan alan Chelsea, son 4 maçlık galibiyet serisini 5'e çıkarmak istiyor. 7. sıradaki Sunderland ise deplasmana çıktığı 4 maçtan yalnızca tek galibiyet alabildi. Peki Chelsea - Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - SUNDERLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Chelsea - Sunderland maçı 25 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Stamford Bridge'de oynanacak maçta Andy Madley düdük çalacak.

CHELSEA - SUNDERLAND MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Sanchez; James, Tosin, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Estevao, Garnacho; Pedro

Sunderland: Çatılar; Hume, Mukiel, Ballard, Reinildo; Rigg, Xhaka, Sadiq; Talby, Isidor, Ücret

