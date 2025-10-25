Chelsea - Sunderland MAÇI İZLE | Chelsea - Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere Premier Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Chelsea, İngiltere'nin en üst liginin 9. haftasında Sunderland'ı ağırlıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Ajax'ı 5-1 devirerek moral depolayan ev sahibi, ligde 5. sırada yer alıyor. Evinde oynadığı 3 lig maçından 2'sinden 3 puan alan Chelsea, son 4 maçlık galibiyet serisini 5'e çıkarmak istiyor. 7. sıradaki Sunderland ise deplasmana çıktığı 4 maçtan yalnızca tek galibiyet alabildi. Peki Chelsea - Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - SUNDERLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Chelsea - Sunderland maçı 25 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Stamford Bridge'de oynanacak maçta Andy Madley düdük çalacak.

CHELSEA - SUNDERLAND MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Sanchez; James, Tosin, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Estevao, Garnacho; Pedro

Sunderland: Çatılar; Hume, Mukiel, Ballard, Reinildo; Rigg, Xhaka, Sadiq; Talby, Isidor, Ücret