Nottingham Forest yeni teknik direktörlük için Roberto Mancini ile temasa geçti

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Roberto Mancini'yi yeni teknik direktör adayı olarak gündemine aldı. The Athletic'te yer alan habere göre, kulüp yöneticileri 60 yaşındaki teknik adamla iletişime geçti.

Forest, bugün Chelsea'ye 3-0 mağlup olduktan sonra teknik direktör Ange Postecoglou'nun görevine son vermişti. Avustralyalı çalıştırıcı, kulüpteki kısa sürede oynadığı sekiz maçta galibiyet alamadı.

Mancini'nin göreve gelmesi hâlinde, Nottingham Forest bu sezon üçüncü teknik direktörünü çalıştırmış olacak. Kulüp, eylül ayında Nuno Espirito Santo'nun görevine de son vermişti. Portekizli teknik adam, geçen sezon Forest'ı Premier Lig'de yedinci sıraya taşıyarak kulübe 30 yıl aradan sonra Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandırmıştı.

Diğer yandan, eski Everton ve Burnley teknik direktörü Sean Dyche'ın da adaylar arasında olduğu, ancak henüz kesin bir anlaşmanın sağlanmadığı belirtiliyor.

Roberto Mancini, 2009-2013 yılları arasında Manchester City'yi çalıştırmış, 2011'de FA Cup, 2012'de ise Premier League şampiyonluğu yaşamıştı. 2013'te City'den ayrılan Mancini, daha sonra Galatasaray ve Inter'i çalıştırdı. Inter döneminde üç kez üst üste Serie A şampiyonluğu elde etti.

Deneyimli teknik adam, 2018'de İtalya Milli Takımı'nın başına geçmiş, 2020 Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Ancak 2022 Dünya Kupası'na katılamayan İtalya'nın ardından Mancini görevinden ayrılmış ve 2023'te Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçmişti. Ekim 2024'te bu görevinden de ayrıldı.

Nottingham Forest, Chelsea yenilgisinin ardından Premier Lig'de yalnızca bir galibiyetle 18. sırada yer alıyor.