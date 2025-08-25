CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Newcastle United 2-3 Liverpool | MAÇ SONUCU - ÖZET

Newcastle United 2-3 Liverpool | MAÇ SONUCU - ÖZET

İngilitere Premier Lig'in 2. haftasında Liverpool deplasmanda Newcastle United'ı 3-2 mağlup etti. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 00:14 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 00:15
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Newcastle United 2-3 Liverpool | MAÇ SONUCU - ÖZET

İngiltere Premier Lig'de oynanan 2. hafta maçında Liverpool, deplasmanda Newcastle United'ı 3-2 mağlup etti.

Son şampiyon Liverpool, 35. dakikada Ryan Gravenberch'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 46. dakikasında yeni transferi Hugo Ekitike ile bir gol daha bulan konuk ekibe 57. dakikada Bruno Guimaraes ile yanıt veren Newcastle United, 88. dakikada Will Osula ile skora dengeyi getirdi.

Temponun hiç düşmediği mücadelenin 90+10. dakikasında sahneye çıkan 16 yaşındaki Rio Ngumoha, Liverpool'a üç puanı getiren golü attı.

Ev sahibi ekipte forma giyen Anthony Gordon, 46. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Keny Arroyo'ya Brezilya'dan flaş teklif!
Inter'den Yusuf için dev teklif! F.Bahçe'nin kararı...
DİĞER
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan yeni karar! NEOM'a transfer iddiaları sonrası....
Fırsatçılara geçit yok | Başkan Erdoğan'dan Ahlat'ta önemli açıklamalar: Belediyeleri aile çiftliğine çevirenler için artık deniz bitti
İkas Eyüpspor 3 puanla tanıştı!
F.Bahçe'ye sambacı 10 numara!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inter lige farklı başladı! Inter lige farklı başladı! 23:46
İstanbulspor ile Manisa FK yenişemedi! İstanbulspor ile Manisa FK yenişemedi! 23:37
Premier Lig ekibinden Livakovic'e teklif! Premier Lig ekibinden Livakovic'e teklif! 21:16
İkas Eyüpspor 3 puanla tanıştı! İkas Eyüpspor 3 puanla tanıştı! 20:59
Alvarez: Herkes F.Bahçe'nin büyüklüğünü biliyor Alvarez: Herkes F.Bahçe'nin büyüklüğünü biliyor 20:53
G.Saray'ın Rize mesaisi başladı G.Saray'ın Rize mesaisi başladı 20:50
Daha Eski
Keny Arroyo'ya Brezilya'dan flaş teklif! Keny Arroyo'ya Brezilya'dan flaş teklif! 19:19
F.Bahçe Beko yeni sezonun hazırlıklarına başladı F.Bahçe Beko yeni sezonun hazırlıklarına başladı 18:54
Beşiktaş sermaye artırımını KAP'a bildirdi! Beşiktaş sermaye artırımını KAP'a bildirdi! 18:45
Eyüpspor - Alanyaspor | CANLI Eyüpspor - Alanyaspor | CANLI 18:35
Inter'den Yusuf için dev teklif! F.Bahçe'nin kararı... Inter'den Yusuf için dev teklif! F.Bahçe'nin kararı... 17:51
G.Saray'da Wilfried Singo imzaya kaldı! G.Saray'da Wilfried Singo imzaya kaldı! 16:46