Wolverhampton-Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Wolverhampton-Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Wolverhampton ile Brighton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Wolverhampton-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLVERHAMPTON-BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wolverhampton-Brighton maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

WOLVERHAMPTON-BRIGHTON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Wolverhampton: Sa, Doherty, Agbadou, Gomes, Semedo, Gomes, Andre, Ait Nouri, Munetsi, Cunha, Larsen

Brighton: Verbruggen, Veltman, van Hecke, Dunk, Estupinan, Baleba, Hinshelwood, Minteh, O'Riley, Adingra, Welbeck

👉Profiterol tadında FİT YULAF tarifi için tıklayın👈