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Haberler İngiltere Premier Lig Trent Alexander-Arnold Liverpool'dan ayrılacağını açıkladı!

Trent Alexander-Arnold Liverpool'dan ayrılacağını açıkladı!

Liverpool'un yıldız sağ beki Trent Alexander-Arnold, kulüpten ayrılacağını resmen açıkladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025 Pazartesi 12:12 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2025 Pazartesi 12:16
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Trent Alexander-Arnold Liverpool'dan ayrılacağını açıkladı!

Liverpool'un altyapısından yetişen ve kulüpte efsaneleşen isimlerden biri haline gelen Trent Alexander-Arnold, sezon sonunda takımdan ayrılacağını resmen açıkladı. İngiliz futbolcu, yaptığı duygusal açıklamayla veda kararını kamuoyuyla paylaştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kararının kolay olmadığını vurgulayan Alexander-Arnold, "Bu hayatımda verdiğim en zor karar. Birçoğunuzun neden bu konuda daha önce konuşmadığımı merak ettiğini biliyorum ama tüm odağımı takımın çıkarlarına, yani 20. şampiyonluğu kazanmaya vermek istedim" ifadelerini kullandı.

20 yılı aşkın süredir Liverpool çatısı altında olduğunu belirten yıldız oyuncu, "Bu kulüp benim tüm hayatım oldu – tüm dünyam. Akademiden bugüne kadar içeride ve dışarıda bana gösterilen destek ve sevgi hayatım boyunca benimle kalacak. Hepinize sonsuz minnettarım" sözleriyle taraftarlara seslendi.

Kararının altında yeni bir meydan okuma arzusunun yattığını da vurgulayan Alexander-Arnold, "Hayatımda başka hiçbir şey bilmedim. Bu karar, konfor alanımdan çıkmak ve kendimi hem profesyonel hem de kişisel olarak zorlamakla ilgili" dedi.

Kulübe elinden gelen her şeyi verdiğini söyleyen yıldız sağ bek, "Her günümü bu kulübe adadım. Umarım burada geçirdiğim sürede sizlere layık olmuşumdur. Tüm kalbimle teşekkür ediyorum – antrenörlerime, menajerlerime, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına ve inanılmaz taraftarlarımıza… Bu 20 yıl için minnettarım" şeklinde konuştu.

Sözlerini veda mesajıyla noktalayan Alexander-Arnold, "Hayallerimi bu kulüpte yaşayabildiğim için çok şanslıydım ve sizlerle geçirdiğim özel anları asla hafife almayacağım. Bu kulübe olan sevgim asla bitmeyecek" dedi.

Trent Alexander-Arnold'un, sezon sonunda Liverpool'dan ayrılarak Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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