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Haberler İngiltere Premier Lig Manchester City'ye Erling Haaland şoku!

Manchester City'ye Erling Haaland şoku!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Bournemouth maçında ayak bileğinden sakatlanan Norveçli futbolcu Erling Haaland'ın 5 ile 7 hafta arasında sahalardan uzak kalmasını beklediğini söyledi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 Salı 16:42
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Manchester City'ye Erling Haaland şoku!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de Teknik Direktör Pep Guardiola, FA Cup çeyrek finalinde Bournemouth ile oynanan maçta ayak bileğinden sakatlanan Norveçli futbolcu Erling Haaland'ın son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Manchester ekibinin Premier Lig'de yarın Leicester City ile oynayacağı mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Guardiola, 24 yaşındaki oyuncunun 5 ile 7 hafta arasında sahalardan uzak kalmasını beklediğini dile getirdi. Haaland'ın sakatlığı için üzgün olduğunu aktaran İspanyol çalıştırıcı, "Doktorlar bana 5 ila 7 hafta arasında dediler. Umarım sezon sonu ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası için hazır olur. Bazen bu tür şeylerin yaşandığı yıllar oluyor. Tüm sezon boyunca oldu. Sezon sonunda olsaydı farklı olabilirdi derdim. Sezon boyunca yaşanan tüm sakatlıklar için üzgünüm ve Erling için de üzgünüm. Onun yeteneklerine veya belirli niteliklerine sahip başka bir oyuncumuz yok, bunu biliyoruz ancak uyum sağlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Erling Haaland, bu sezon Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 40 maçta 30 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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