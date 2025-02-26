Nottingham Forest - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Nottingham Forest - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Nottingham Forest ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Nottingham Forest - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Nottingham Forest - Arsenal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nottingham Forest - Arsenal maçı 26 Şubat Çarşamba günü saat 22.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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