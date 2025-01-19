Everton 3-2 Tottenham (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Everton, sahasında Tottenham ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli maçı Everton 3-2'lik skorla kazandı.

Everton'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Dominic Calvert-Lewin, 30. dakikada Iliman Ndiaye ve 45+7. dakikada Archie Gray (KK) attı. Tottenham'ın golleri ise 77. dakikada Dejan Kulusevski ve 90+2. dakikada Richarlison'dan geldi.

Bu sonucun ardından Everton 20 puana yükseldi. Tottenham ise 24 puanda kaldı.

Everton ligin bir sonraki haftasında Brighton ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Tottenham ise sahasında Leicester City ile kozlarını paylaşacak.