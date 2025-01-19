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Haberler İngiltere Premier Lig Everton 3-2 Tottenham (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Everton 3-2 Tottenham (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Everton, sahasında Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 19:08
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Everton 3-2 Tottenham (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Everton, sahasında Tottenham ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli maçı Everton 3-2'lik skorla kazandı.

Everton'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Dominic Calvert-Lewin, 30. dakikada Iliman Ndiaye ve 45+7. dakikada Archie Gray (KK) attı. Tottenham'ın golleri ise 77. dakikada Dejan Kulusevski ve 90+2. dakikada Richarlison'dan geldi.

Bu sonucun ardından Everton 20 puana yükseldi. Tottenham ise 24 puanda kaldı.

Everton ligin bir sonraki haftasında Brighton ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Tottenham ise sahasında Leicester City ile kozlarını paylaşacak.

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