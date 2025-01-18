Brentford - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brentford - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Brentford ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 20 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan deplasman takımı, lider konumunda yer alıyor. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan Arne Slot'un öğrencileri, Gtech Community Stadyumu'nda oynanacak maçta hata yapmak istemiyor. Son 2 haftada berabere kalarak beklenmedik puan kayıpları yaşayan Liverpool'da Mohamed Salah ve arkadaşlarının etkili bir oyun ortaya koyması bekleniyor. 28 puanla 11. sırada yer alan ev sahibi takım ise güçlü rakibi karşısında bir sürprize imza atmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brentford - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRENTFORD - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Brentford - Liverpool maçı 18 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak.

BRENTFORD - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Gtech Community Stadyumu'nda oynanacak Brentford - Liverpool maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak

LIVERPOOL KAN KAYBEDİYOR

Premier Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmada berabere kalan Liverpool, beklenmedik puan kayıplarıyla şok etkisi oluşturdu. Geçtiğimiz hafta Nottingham Forest deplasmanına konuk olan ve 1-1 berabere kalan Arne Slot'un öğrencileri, Manchester United maçında da iki defa öne geçmesine rağmen berabere kaldı. Brentford deplasmanında moral arayan Liverpool, etkili bir oyun ortaya koyarak mücadeleyi kazanmak istiyor.

MOHAMED SALAH 12 MAÇ SONRA GOL KATKISI VEREMEDİ

Premier Lig'de Nottingham Forest deplasmanında 1-1 berabere kalan Liverpool'da Mohamed Salah tam 12 maç sonra gol katkısı veremedi. Ligde oynadığı 20 maçta 18 gol atan Mısırlı yıldız, 13 kez de gol pası verdi. Brentford karşısında gol ya da asist yapmak isteyen 32 yaşındaki futbolcunun nasıl mücadele edeceği ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.

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