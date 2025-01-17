Erling Haaland imzayı attı! Manchester City'den 9.5 yıllık yeni kontrat

Manchester City, Haaland'ın sözleşmesinin 2034 yılına kadar uzatıldığını resmen duyurdu. Kesin rakamlar henüz belli olmasa da Haaland'ın şimdiye kadarki en kazançlı spor sözleşmelerinden birine imza attığı vurgulandı.

Athletic'in haberine göre yeni sözleşmesi bittiğinde 34 yaşına girecek olan Haaland'ın kontratındaki serbest kalma maddeleri kaldırıldı.

İŞTE CITY'NIN PAYLAŞIMI

"MANCHESTER CITY ÖZEL BİR KULÜP"

Yeni sözleşmeye imza attıktan sonra açıklamalar yapan Erling Haaland, "Yeni sözleşme imzaladığım ve bu harika kulüpte daha fazla zaman geçirmek için sabırsızlanıyorum. Manchester City özel bir kulüp. Harika taraftarlara sahip, harika insanlarla dolu ve herkesin en iyiyi ortaya çıkarmasına yardımcı olan bir ortam. Pep'e, teknik ekibime, takım arkadaşlarıma ve kulüpteki herkese teşekkür etmek istiyorum çünkü hepsi son birkaç yıldır bana çok yardımcı oldular. Burayı çok özel bir yer haline getirdiler ve artık ne olursa olsun City'deyim. Gelişimimi sürdürmek, daha iyi olmak için çalışmaya devam etmek ve bundan sonra daha fazla başarıya ulaşmamıza yardımcı olmak için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Manchester City formasıyla şimdiye dek 126 maça çıkan Erling Haaland 111 gol, 15 asistlik istatistik yakaladı. 24 yaşındaki Norveçli golcü, Manchester City ile 1 Şampiyonlar Ligi, 2 İngiltere Premier Lig, 1 UEFA Süper Kupa, 1 İngiltere Kupası ve 1 İngiltere Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.