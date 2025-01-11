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Haberler İngiltere Premier Lig Everton'da yeniden David Moyes dönemi!

Everton'da yeniden David Moyes dönemi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, 61 yaşındaki İskoç teknik adam David Moyes ile sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 12:52
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Everton'da yeniden David Moyes dönemi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, 61 yaşındaki İskoç teknik adam David Moyes ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Everton, David Moyes'u derhal geçerli olmak üzere yeni teknik direktörü olarak karşılamaktan mutluluk duymaktadır. David, 2002'den 2013'e kadar Everton'ı 500'den fazla maçta çalıştırmasıyla Premier Lig'in en deneyimli ve başarılı teknik direktörlerinden biri olarak tanınıyor." denildi.

Moyes, 2002'den 2013'e kadar Everton'ı çalıştırdıktan sonra Manchester United, Real Sociedad, Sunderland ve West Ham United ekiplerinde görev aldı.

Everton, bu sezon oynadığı 19 maçta sadece 3 galibiyet alarak Premier Lig'de 16. sırada yer alıyor ve düşme hattının bir puan üzerinde bulunuyor.

İngiliz kulübü geçen perşembe günü teknik adam Sean Dyche ile yollarını ayırmıştı.

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