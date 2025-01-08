West Ham, Julen Lopetegui ile yollarını ayırdı

Premier League ekiplerinden West Ham United, teknik direktör Julen Lopetegui'nin görevine son verildiğini açıkladı. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, İspanyol çalıştırıcıya teşekkür edilerek gelecekteki kariyerinde başarılar dilendi.

Lopetegui, West Ham'daki görevine büyük beklentilerle başlamış olsa da takımın aldığı istikrarsız sonuçlar ve ligdeki pozisyonu, bu kararın alınmasında etkili oldu.

West Ham'ın yeni teknik direktör arayışına hızla başladığı ve kısa süre içinde yeni bir isimle anlaşma sağlanmasının beklendiği ifade ediliyor.