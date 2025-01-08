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Haberler İngiltere Premier Lig West Ham, Julen Lopetegui ile yollarını ayırdı

West Ham, Julen Lopetegui ile yollarını ayırdı

Premier League ekiplerinden West Ham United, teknik direktör Julen Lopetegui'nin görevine son verildiğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 18:41
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West Ham, Julen Lopetegui ile yollarını ayırdı

Premier League ekiplerinden West Ham United, teknik direktör Julen Lopetegui'nin görevine son verildiğini açıkladı. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, İspanyol çalıştırıcıya teşekkür edilerek gelecekteki kariyerinde başarılar dilendi.

Lopetegui, West Ham'daki görevine büyük beklentilerle başlamış olsa da takımın aldığı istikrarsız sonuçlar ve ligdeki pozisyonu, bu kararın alınmasında etkili oldu.

West Ham'ın yeni teknik direktör arayışına hızla başladığı ve kısa süre içinde yeni bir isimle anlaşma sağlanmasının beklendiği ifade ediliyor.

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