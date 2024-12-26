Chelsea 1-2 Fulham | MAÇ SONUCU-ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 18. haftası Londra derbisine sahne oldu. Chelsea ile Fulham, Stamford Bridge'de kozlarını paylaştı.

Konuk takım, rakibini uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Chelsea'nin golü 16. dakikada Cole Palmer'dan gelirken, Fulham'ın gollerini 82. dakikada Harry Wilson ve 90+5. dakikada Rodrigo Muniz kaydetti.

45 YIL SONRA GELEN GALİBİYET

Fulham deplasmanda aldığı Chelsea galibiyetiyle rakibini 45 yıl sonra Stamford Bridge'de mağlup etmeyi başardı.

Chelsea bu sonuçla 35 puanda kaldı. Bu sezonki 7. galibiyetini alan Fulham ise puanını 28'e yükseltti.