Leicester City - West Ham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leicester City - West Ham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında Leicester City ile West Ham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leicester City - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEICESTER CITY - WEST HAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leicester City - West Ham maçı 3 Aralık Salı günü saat 23.15'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

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