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Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool 2-0 Manchester City | MAÇ SONUCU - ÖZET (Premier Lig)

Liverpool 2-0 Manchester City | MAÇ SONUCU - ÖZET (Premier Lig)

İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, Manchester City'yi ağırladı. Mücadelenin kazananı 2-0 skorla ev sahibi ekip oldu. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 22:43
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Liverpool 2-0 Manchester City | MAÇ SONUCU - ÖZET (Premier Lig)

İngiltere'de Premier Lig heyecan, Liverpool - Manchester City karşılaşması ile devam etti. Manchester City, son haftalardaki galibiyet hasretini Anfield'da da dindiremedi ve karşılaşmayı ev sahibi Liverpool 2-0 kazandı.

12. dakikada Salah'ın şık asisti ile C. Gakpo, Liverpool'u 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıya Live'nin üstünlüğü ile gidildi.

M. Salah, dakika 78'de takımının kazandığı penaltıyı gole çevirerek skoru belirledi: 2-0.

Bu galibiyet ile birlikte Liverpool 34 puana ulaştı ve en yakın rakibi ile (Arsenal) arasındaki fark 9'a çıktı.

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