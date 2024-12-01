Liverpool 2-0 Manchester City | MAÇ SONUCU - ÖZET (Premier Lig)

İngiltere'de Premier Lig heyecan, Liverpool - Manchester City karşılaşması ile devam etti. Manchester City, son haftalardaki galibiyet hasretini Anfield'da da dindiremedi ve karşılaşmayı ev sahibi Liverpool 2-0 kazandı.

12. dakikada Salah'ın şık asisti ile C. Gakpo, Liverpool'u 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıya Live'nin üstünlüğü ile gidildi.

M. Salah, dakika 78'de takımının kazandığı penaltıyı gole çevirerek skoru belirledi: 2-0.

Bu galibiyet ile birlikte Liverpool 34 puana ulaştı ve en yakın rakibi ile (Arsenal) arasındaki fark 9'a çıktı.