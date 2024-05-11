Tottenham 2-1 Burnley (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Tottenham sahasında Burnley'i konuk etti. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Jarred Gillett düdük çaldı.

Karşılaşmayı 2-1 kaybeden Burnley, Sheffield United'ın ardından küme düşen ikinci takım oldu. Tottenham'a galibiyeti getiren golleri Pedro Porro ve van de Ven kaydetti. Burnley'in tek golü Bruun Larsen'den geldi.

Bu sonuçla Burnley 24 puanda kaldı. Tottenham ise puanını 63'e yükseltti.

Günün düşme hattını ilgilendiren diğer maçında Luton Town, deplasmanda West Ham United'a 3-1 yenilerek 26 puanla düşme hattında 18. sırada kaldı.

Premier Lig'de küme düşen son takım, tek maçı kalan 26 puanla 18. sıradaki Luton Town ya da 2 maçı kalan ve 29 puanla 17. sırada yer alan Nottingham Forest olacak.