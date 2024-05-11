Haberler İngiltere Premier Lig Tottenham 2-1 Burnley (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Tottenham 2-1 Burnley (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Tottenham ile Burnley, İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında kozlarını paylaştı. Mücadeleden 2-1 mağlup ayrılan Burnley, İngiltere Premier Lig'de Sheffield United'ın ardından küme düşen ikinci takım oldu. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 19:24 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 19:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tottenham 2-1 Burnley (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Tottenham sahasında Burnley'i konuk etti. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Jarred Gillett düdük çaldı.

Karşılaşmayı 2-1 kaybeden Burnley, Sheffield United'ın ardından küme düşen ikinci takım oldu. Tottenham'a galibiyeti getiren golleri Pedro Porro ve van de Ven kaydetti. Burnley'in tek golü Bruun Larsen'den geldi.

Bu sonuçla Burnley 24 puanda kaldı. Tottenham ise puanını 63'e yükseltti.

Günün düşme hattını ilgilendiren diğer maçında Luton Town, deplasmanda West Ham United'a 3-1 yenilerek 26 puanla düşme hattında 18. sırada kaldı.

Premier Lig'de küme düşen son takım, tek maçı kalan 26 puanla 18. sıradaki Luton Town ya da 2 maçı kalan ve 29 puanla 17. sırada yer alan Nottingham Forest olacak.

G.Saray'dan bomba transfer harekatı! Ziyech devreye girdi
F.Bahçe'ye Rafa Silva müjdesi! Kulübü açıkladı
DİĞER
Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın hesabından kafa karıştıran paylaşım! Şaşırtan 'maske' detayı...
CHP Genel Merkezi'nden 4 sayfalık itiraf gibi genelge: Kayırmacılığı bırakın!
1. Lig'de play-off'a kalan ve düşen takımlar belli oldu!
Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
City yendi liderliğe yükseldi!
Manchester United - Arsenal maçı ne zaman?
İstanbul baraj doluluk oranı 11 MAYIS rakamları
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti! Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti! 18:42
F.Bahçe'ye Rafa Silva müjdesi! Kulübü açıkladı F.Bahçe'ye Rafa Silva müjdesi! Kulübü açıkladı 18:28
Tuzlaspor ligden düşen son takım oldu! Tuzlaspor ligden düşen son takım oldu! 18:22
Boluspor 90+3'te play-off'a kaldı! Boluspor 90+3'te play-off'a kaldı! 18:21
Eyüp deplasmanda farklı kazandı Eyüp deplasmanda farklı kazandı 18:12
Adanaspor ligde kalmayı başardı! Adanaspor ligde kalmayı başardı! 18:08
Daha Eski
Sakaryaspor play-off finaline kaldı! Sakaryaspor play-off finaline kaldı! 18:05
Şanlıurfa kümede kaldı Şanlıurfa kümede kaldı 18:04
1. Lig'de play-off'a kalan ve düşen takımlar belli oldu! 1. Lig'de play-off'a kalan ve düşen takımlar belli oldu! 18:03
Göztepe ile Bodrumspor yenişemedi! Göztepe ile Bodrumspor yenişemedi! 18:02
Yönetimde olacak mı? Resmen açıkladı Yönetimde olacak mı? Resmen açıkladı 17:46
City yendi liderliğe yükseldi! City yendi liderliğe yükseldi! 17:01