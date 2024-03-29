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İngiltere Premier Lig yönetiminden flaş karar!

İngiltere Premier Lig yönetimi, saha kenarında top toplayıcı çocuklarla ilgili flaş bir karar aldı. Alınan karara göre, görevli çocukların topu doğrudan futbolculara vermesi yasaklandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 16:03
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İngiltere Premier Lig yönetiminden flaş karar!

İngiltere Premier Lig yönetimi, saha kenarındaki görevli çocukların topu doğrudan futbolculara vermesini yasakladı.

Lig yönetimi, top toplayıcı çocuklarla zaman zaman yaşanan gerilimi önlemek ve ev sahibi takımın avantaj sağlamasının önüne geçmek amacıyla yeni bir düzenlemeye gitti.

Buna göre, maçlarda oyunu hızlandırmak adına sahanın etrafına, her iki tarafta yedişer olmak üzere toplam 14 top yerleştirilecek. Futbolcular saha kenarındaki görevli çocuklar yerine topu konilerden alacak. Görevli çocuklar ise saha dışına çıkan topları boş konilere koyacak.

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