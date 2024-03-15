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Manchester United Jadon Sancho'dan büyük zarar edebilir!

Son dakika spor haberleri... Manchester United'ın 85 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Jadon Sancho'nun takımdan ayrılması gündeme geldi. Kırmızı Şeytanlar, 23 yaşındaki futbolcudan büyük zarar edebilir.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 14:51
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Manchester United Jadon Sancho'dan büyük zarar edebilir!

Manchester United, devre arasında Borussia Dortmund'a kiralık gönderdiği Jadon Sancho'nun bonservisini belirledi. Bild'de yer alan habere göre, Manchester United'ın, 23 yaşındaki futbolcunun bonservisi için daha önce 50-60 milyon euro beklediği ancak bu beklentinin değiştiği belirtildi.

50 MİLYON EURO ZARAR

Manchester United'ın, İngiliz futbolcudan yeni beklentisinin 35-40 milyon euro olduğu öne sürüldü. İngiliz ekibi, 23 yaşındaki futbolcuyu bu rakamlara satarsa Sancho'dan büyük zarar edecek. Manchester United, 2021 yazında Sancho'nun bonservisi için Borussia Dortmund'a 85 milyon euro ödemişti.

Öte yandan, Manchester United'ın Sancho'yu söz konusu rakamlara bırakması durumunda, Borussia Dortmund'un eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katmaya hazır olduğu iddia edildi.

Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag ile sorunlar yaşayan Sancho, devre arası transfer döneminde eski takımı Borussia Dortmund'a kiralanmıştı. 23 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar Dortmund'da 10 maçta sahaya çıkarken 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

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