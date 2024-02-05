Haberler İngiltere Premier Lig Altay Bayındır'dan dikkat çeken sözler! "Sadece kendimi değil..."

Altay Bayındır'dan dikkat çeken sözler! "Sadece kendimi değil..."

Son dakika spor haberleri... İngiliz ekibi Manchester United'da forma giyen milli file bekçisi Altay Bayındır, ilk maçında yaşadığı duyguları verdiği röportajda anlattı. İşte Altay Bayındır'ın o sözleri...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 10:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Altay Bayındır'dan dikkat çeken sözler! "Sadece kendimi değil..."

Yaz transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'den Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer olan ve ilk maçına FA Cup'ta Newport County'a karşı çıkan Altay Bayındır, açıklamalarda bulundu.

Altay Bayındır'dan dikkat çeken sözler! "Sadece kendimi değil..."

Manchester United'da forma giyen ilk Türk futbolcu olduğu için Old Trafford'da Türk bayrağının göndere çekilip dalgalanmaya başlaması ile ilgili konuşan Altay Bayındır, yaptığı açıklamalarda, şu ifadeleri kullandı:

Altay Bayındır'dan dikkat çeken sözler! "Sadece kendimi değil..."

"Benim için gerçekten tarifsiz bir histi. Manchester United'da forma giyen ilk Türk futbolcu olmak ve bayrağımızın Old Trafford'da dalgalanması kelimelerle anlatılamayacak kadar tarifsiz."

Altay Bayındır'dan dikkat çeken sözler! "Sadece kendimi değil..."

"Bu nasıl anlatılabilir bilmiyorum ama tek kelimeyle 'gurur' diyebilirim."

Altay Bayındır'dan dikkat çeken sözler! "Sadece kendimi değil..."

"HEYECANIM ÇOK FAZLAYDI"

Manchester United formasını ilk kez Newport County maçında giyen milli kaleci Altay, şöyle konuştu:

Altay Bayındır'dan dikkat çeken sözler! "Sadece kendimi değil..."

"Bu formayla ilk maçıma çıktığım için çok mutlu ve gururluyum. Isınmaya çıktığım ilk andan itibaren heyecanım çok fazlaydı. İlk maça çıkmak her zaman unutulmaz bir anıdır. Benim için de böyleydi."

Altay Bayındır'dan dikkat çeken sözler! "Sadece kendimi değil..."

"Takımımla birlikte ilk çıktığım maçta galibiyet almamızda benim için çok özel bir başlangıç oldu."

Altay Bayındır'dan dikkat çeken sözler! "Sadece kendimi değil..."

"HERKES BANA DESTEK OLUYOR"

İngiltere'de yabancılık çekmediğini belirten 25 yaşındaki file bekçisi, sözlerini şöyle sürdürdü:

Altay Bayındır'dan dikkat çeken sözler! "Sadece kendimi değil..."

"İngiltere'ye geldiğim ilk günden beri herkes bana fazlasıyla destek oluyor. Takım arkadaşlarım, hocalarım... Hepsi benimle çok ilgileniyor. Şu zamana kadar gerçekten hiç yabancılık çekmedim. Havalar biraz soğuk ve yağmurlu oluyor ama ben bu havaları seviyorum."

Altay Bayındır'dan dikkat çeken sözler! "Sadece kendimi değil..."

"Ülke kültürüyle, tarihiyle yakından ilgileniyorum ve öğrenmeye çalışıyorum. Antrenman sonrasında genelde evde dinlenmeye dikkat ediyorum. Zaten maç takvimlerimiz burada hep çok yoğun."

Altay Bayındır'dan dikkat çeken sözler! "Sadece kendimi değil..."

"Geriye kalan boş vakitlerimizde de takım arkadaşlarımızla birlikte sürekli aktiviteler yapıyoruz. Ekstra olarak saha dışında da çalışmalarıma her zaman önem veriyorum."

Altay Bayındır'dan dikkat çeken sözler! "Sadece kendimi değil..."

"ÜLKEMİ DE TEMSİL EDİYORUM"

Manchester United taraftarları ve Türk sevenleri hakkında da konuşan Altay Bayındır, şunları kaydetti:

Altay Bayındır'dan dikkat çeken sözler! "Sadece kendimi değil..."

"Hem Manchester United taraftarlarının, hem de Türk insanımızın bana gösterdiği destek beni fazlasıyla motive ediyor. Her sahaya çıktığımda bu motivasyonla çalışıyorum. Ben burada sadece kendimi değil, ülkemi de temsil ediyorum."

Altay Bayındır'dan dikkat çeken sözler! "Sadece kendimi değil..."

"Bizler Avrupa'da oynayan futbolcular olarak hep bunun bilincinde çalışmalarımıza devam ediyoruz ve bu durumun bize büyük sorumluluk getirdiğini düşünüyorum. Hem taraftarımızın, hem de Türkiye'deki insanlarımızın bana gösterdiği desteği de her zaman hissediyorum. Bu his gerçekten beni çok özel hissettiriyor ve her zaman onlara teşekkür ediyorum."

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan'a 35 milyon Euro daha! Kerem, Abdülkerim ve Barış Alper...
Son dakika: TÜİK açıkladı! İşte ocak ayı enflasyon rakamları | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarih verdi
Icardi isyanda! Buruk'a bunları söyledi
Flaş sözler! "Ligin canına okuyorlar"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Brentford - Manchester City maçı ne zaman?
Arsenal pes etmedi!
2024 Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
ENFLASYON SON DAKİKA | 2024 Ocak ayı enflasyon rakamları belli oldu
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 5 Şubat rakamları
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Altay'dan dikkat çeken sözler! "Sadece kendimi değil..." Altay'dan dikkat çeken sözler! "Sadece kendimi değil..." 10:42
Beşiktaş'ın transferine maaş engeli! Beşiktaş'ın transferine maaş engeli! 09:57
Kartal-Dzeko zirvesi! İşte görüşmenin detayları Kartal-Dzeko zirvesi! İşte görüşmenin detayları 09:48
Galatasaray - Bandırmaspor maçı NE ZAMAN? Galatasaray - Bandırmaspor maçı NE ZAMAN? 09:47
Icardi isyanda! Buruk'a bunları söyledi Icardi isyanda! Buruk'a bunları söyledi 09:19
Flaş sözler! "Ligin canına okuyorlar" Flaş sözler! "Ligin canına okuyorlar" 08:31
Daha Eski
Hangi maç hangi kanalda 5 Şubat? Hangi maç hangi kanalda 5 Şubat? 08:08
R. Madrid uzatmalarda yıkıldı! R. Madrid uzatmalarda yıkıldı! 00:54
R. Madrid uzatmalarda yıkıldı! R. Madrid uzatmalarda yıkıldı! 00:54
Hakan'lı Inter Kenan'lı Juve'yi devirdi! Hakan'lı Inter Kenan'lı Juve'yi devirdi! 00:41
Hakan'lı Inter Kenan'lı Juve'yi devirdi! Hakan'lı Inter Kenan'lı Juve'yi devirdi! 00:40
Ertuğrul Doğan'dan sert sözler: Uyarıyorum! Ertuğrul Doğan'dan sert sözler: Uyarıyorum! 00:10