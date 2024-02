Altay Bayındır'dan dikkat çeken sözler! "Sadece kendimi değil..."

"Hem Manchester United taraftarlarının, hem de Türk insanımızın bana gösterdiği destek beni fazlasıyla motive ediyor. Her sahaya çıktığımda bu motivasyonla çalışıyorum. Ben burada sadece kendimi değil, ülkemi de temsil ediyorum."

"Bizler Avrupa'da oynayan futbolcular olarak hep bunun bilincinde çalışmalarımıza devam ediyoruz ve bu durumun bize büyük sorumluluk getirdiğini düşünüyorum. Hem taraftarımızın, hem de Türkiye'deki insanlarımızın bana gösterdiği desteği de her zaman hissediyorum. Bu his gerçekten beni çok özel hissettiriyor ve her zaman onlara teşekkür ediyorum."